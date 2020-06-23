Почтенный возраст: почти 100-летний ветеран готовится к Параду на Красной площади

Накануне Парада Победы, который состоится уже завтра, 24 июня, журналисты «Звезды» пообщались с одним из его участников. Петр Ерофеев - ветеран военной контрразведки, в свои без малого 100 лет пройдет уверенной походкой по брусчатке Красной площади и займет свое место на трибуне для почетных гостей.

Первый бой Петр Степанович принял в 20 лет, в августе 1942 года. Когда передовые отряды немцев подошли к Сталинграду и молодого разведчика бросили навстречу врагу. Вскоре он получил опасное задание - пробраться в тыл к противнику и взять «языка». Потом было несколько месяцев сражений под Сталинградом, ранение и госпиталь. Как только смог ходить, стал рваться обратно в часть.

«Отдыхать не хотелось. Хотелось помочь войскам. Надо идти помогать. И даже просились, и я просился. Все, я на ходу. Болячки эти замазали , они отпадут. А один осколок остался. Я говорю, да он не мешает мне», - вспоминает ветеран.

В параде Победы примут участие и другие фронтовики из разных городов России. Вместе с президентом Российской Федерации и зарубежными гостями - главами других государств, они займут места на трибуне у мавзолея.