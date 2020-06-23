Пятерых младенцев обнаружили в квартире в Москве

В московской квартире в Останкинском районе полиция обнаружила пятерых младенцев в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. Об этом сообщили столичном ГУ МВД РФ.

Ранее в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, которые, предположительно, осуществляют услуги по суррогатному материнству. Полицейские и медработники прибыли в квартиру, расположенную в доме по улице Аргуновской, и обнаружили там двух женщин и пятерых грудных детей.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как стражи порядка и представители органов опеки выносят детей из дома, где их нашли. Сейчас жизни младенцев ничто не угрожает, они находятся под присмотром врачей.

По факту обнаружения детей возбуждено уголовное дело. На месте продолжают работать следователи. Также устанавливается личность двух женщин, которые находились в квартире.