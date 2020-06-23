Сильнейший потоп в Сербии: под воду ушли сотни ферм и хозяйств

Сербию заливают нескончаемые дожди. Из-за разлива рек в девяти районах страны ввели режим ЧС. Затоплены города и дороги.

Сильнее всего пострадали западные регионы. Так, в Любовии ушли под воду больше семи сотен ферм и хозяйств. Людей эвакуируют. Меры, которые принимают местные власти, чтобы остановить наводнение, оказались недостаточными. Мощные потоки прорвали защитные насыпи. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Последствия непогоды устраняют и в Чехии. Там за последние дни погибли по меньшей мере восемь человек. Ущерб оценивают в десятки миллионов евро.