Сильнейший потоп в Сербии: под воду ушли сотни ферм и хозяйств
В нескольких регионах страны объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: @dule_balsic, Twitter
Сербию заливают нескончаемые дожди. Из-за разлива рек в девяти районах страны ввели режим ЧС. Затоплены города и дороги.
Сильнее всего пострадали западные регионы. Так, в Любовии ушли под воду больше семи сотен ферм и хозяйств. Людей эвакуируют. Меры, которые принимают местные власти, чтобы остановить наводнение, оказались недостаточными. Мощные потоки прорвали защитные насыпи. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Последствия непогоды устраняют и в Чехии. Там за последние дни погибли по меньшей мере восемь человек. Ущерб оценивают в десятки миллионов евро.