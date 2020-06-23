Путин провел переговоры со своим сербским коллегой Вучичем

Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Сербии, и поздравил его с убедительной победой на выборах, которые состоялись в минувшее воскресенье.

Это первая очная международная встреча президента РФ с начала эпидемии коронавируса.

«Спасибо еще раз за вашу поддержку, спасибо за ваше поздравление. Мы ожидаем вас до конца года в Белграде, в Сербии. Надеюсь, что у нас будет возможность оказать вам теплый прием и гостеприимство, которые вы нам всегда оказываете», - отметил Вучич на встрече с президентом России.

Глава Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с инфекцией коронавируса. В Москву Александр Вучич прибыл для участия в параде Победы в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится завтра, 24 июня, на Красной площади. На торжественном военном смотре будут присутствовать и многие другие гости - главы зарубежных государств.