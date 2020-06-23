Путин подписал указ о выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее о дополнительных выплатах в июле в связи со сложной ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, Владимир Путин заявил во время обращения к россиянам.

«В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей», - заявил президент.

Он также отметил, что в целом в период пандемии особый акцент был сделан на помощь семьям с детьми.