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На базе Черноморского флота в Севастополе завершают приготовления к параду

Виктория Косогляденко
18:59 23.06.2020
Одна из главных участниц военного смотра - подводная лодка «Колпино», которая стала во главе парадного строя.
На базе Черноморского флота в Севастополе завершают приготовления к параду
© Фото: ТРК "Звезда"

В Севастополе завершаются финальные приготовления к параду на главной базе Черноморского флота. Сегодня моряки сформировали парадный строй кораблей в бухте города-героя. Последней свое место заняла подводная лодка «Колпино». Субмарина прошла по гавани и встала во главе парадного строя.

Перед тем как встать на бочки в севастопольской бухте, субмарина отработала элемент боевой службы. Сбор и выход в море по тревоге. С той лишь разницей, что родную гавань подлодка не покидала. Дойдя до того места, где формируется парадный строй, она остановилась и возглавила его. Вся вместе морская операция проходила в режиме реальных сборов, как и во время службы.

Редкий случай, когда съемочная группа «Звезды» могла находиться в море вместе с подводниками. Потому и получились эксклюзивные кадры. Рядом для нашего сопровождения находилась пара буксиров. Но субмарина весь путь преодолела своим ходом, в надводном положении. В это время около рубки был построен экипаж - швартовные команды, которые должны закрепить лодку на бочках.

После этого субмарина совершила рейдовое плавание. От места швартовки у пирса до положения в парадном строю. Как только эта сложная швартовая операция была завершена, отряд морских сил пришел в полную готовность к проведению парада.

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