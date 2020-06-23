Путин предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2%

Президент РФ Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости.

Глава государства отметил, что программа льготного кредитования востребована, уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников, однако спрос оказался выше, чем изначально рассчитывал кабмин.

«Предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу, выделить на ее реализацию еще 100 миллиардов рублей, таким образом дополнительно поддержать предприятия и их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости», - сказал Путин во вторник в телеобращении.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая кредитная программа поддержки занятости под 2% годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.