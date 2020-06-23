Верховный лама Тувы умер от коронавируса

«Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тыва понесла большую утрату», - написал глава Тувы в Facebook.

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