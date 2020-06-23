Верховный лама Тувы умер от коронавируса
Печальную новость для российских буддистов сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
© Видео: sholban_karaool, Instagram © Фото: Общественная палата республики Тыва
Глава Тувы Шолбан Кара-оол обратился к своим землякам через социальную сеть, сообщив о смерти Верховного ламы республики Джемпела Лодоя от инфекции коронавируса.
«Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тыва понесла большую утрату», - написал глава Тувы в Facebook.
Шолбан Кара-оол выразил слова соболезнования своему народу, а также близким и семье Верховного ламы республики.
Духовным буддийским лидером Тувы Джемпел Лодой был избран в декабре 2019 года.