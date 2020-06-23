«Человеческая жизнь - это главное»: Путин о всеобщей борьбе россиян с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором коснулся темы успешного противодействия страны эпидемии коронавирусной инфекции. Как заявил глава государства, жизнь была и остается самым главным мотивом ко всем принимаемым в обществе мерам. При этом, Путин подчеркнул, что именно само общество способствует уменьшающимся цифрам статистики заболевших.
«У нас в стране не было растерянности. Напротив, многих людей объединило четкое и ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы. Того, что бороться и победить можно только вместе. Человеческая жизнь - это главное», - сказал глава государства.
Ранее в своей речи президент заявил, что принятые во время меры позволили России выиграть позиции и спасти десятки тысяч людских жизней.