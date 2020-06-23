Путин поручил вывести уровень безработицы в РФ на докризисный уровень

Последствия для экономики в связи с пандемией коронавируса еще предстоит оценить, однако уже сейчас ясно, что в мире формируется новая реальность. Это отметил президент РФ Владимир Путин в своем новом обращении к гражданам Российской Федерации.

Президент РФ сообщил, что власти страны в самый сложный период эпидемии COVID-19 не допустили резкого падения рубля, курс которого сейчас уже вернулся на докризисный уровень. То же самое должно произойти в стране и с уровнем безработицы.

«Поручаю правительству принять все меры, чтобы в 2021 году восстановить полностью рынок труда. Число безработицы в России должно вернуться на докризисный уровень и опуститься ниже», - отметил Владимир Путин.

Кроме того, говоря об этом вопросе, глава государства предложил предоставлять статус самозанятого гражданам не с 18, а уже с 16 лет. Президент РФ сообщил, что эта мера коснется трех миллионов человек, которые получат налоговый капитал с размере одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда).