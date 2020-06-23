Путин: поправки в Конституцию повысят качество жизни и благополучие людей
По словам президента, для уверенного динамичного развития страны крайне важна воля народа.
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Принятие поправок в Конституцию России позволит обеспечить уверенное развитие страны и повышение качества жизни и благополучия людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам РФ.
«Именно воля народа принципиально важна для обеспечения уверенного динамичного развития страны. Новые конституционные положения в случае принятия зададут более высокие требования к эффективности нашей политики, улучшению качества жизни и благополучия людей», - сказал президент.
В ходе обращения Путин также рассказал о мерах поддержки строительного сектора, врачей, работающих с коронавирусными больными, и в целом российской экономики, которая пострадала во время пандемии.