Семьи с безработными родителями получат по три тысячи рублей на ребенка в июле и августе

Президент России Владимир Путин объявил, что в течение июля и августа семьи, в которых оба родителя остались без работы, продолжат получать по три тысячи рублей на каждого ребенка, а также выплаты по безработице повышенного размера.

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать в июле и в августе», - заявил глава государства.

Ранее Путин назвал необходимыми дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет также в течение июля. Как он отметил, в общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.