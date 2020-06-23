Путин: Россия в числе немногих стран наладила производство собственных лекарств для лечения COVID-19

Система здравоохранения в России доказала свою способность реагировать на экстренные ситуации, тогда как в других странах перегрузка клиник привела к высокой смертности пациентов в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем новом обращении к гражданам страны.

Глава государства отметил, что Россия оказалась в числе немногих стран, которые наладили производство собственных лекарств для лечения инфекции коронавируса.

«Российская Федерация лидирует по числу тестов на коронавирус. Их сделано уже 17 миллионов, при этом динамика снижения заболеваемости хорошая», - сказал Владимир Путин.

Говоря о создании вакцины от новой инфекции, президент отметил, что сама по себе она важна, однако не является панацеей от коронавируса. Как отметил глава Российской Федерации, противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер.