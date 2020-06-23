Путин: эпидемия COVID-19 нанесла сильнейший удар мировой экономике
По словам президента, кризис коснулся в том числе и России.
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Эпидемия коронавирусной инфекции нанесла сильнейший удар по мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам.
«Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике: торговля, работа предприятий, операторы связи наткнулись на стену карантинов и ограничений. Самая острая проблема - сокращение занятости, рост безработицы. Эти негативные последствия сказались и на нас», - сказал Владимир Путин.
По его словам, с самого начала борьбы с последствиями эпидемии базовой задачей стало сохранение дохода российских семей, поддержка занятости.