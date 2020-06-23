Российские семьи с детьми получат дополнительные 10 тысяч рублей в июле
Помощь будет оказана на каждого ребенка с рождения до 16 лет.
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Президент России Владимир Путин объявил, что российские семьи с детьми получат в июле очередные дополнительные выплаты в связи со сложной ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Считаю необходимым еще раз выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности, этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей», - заявил глава государства.
Ранее президент заявил, что в общем и целом в период пандемии особый акцент направляется на помощь семей с детьми.