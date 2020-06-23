Путин изменил ставку налога для физлиц с большим заработком

Президент РФ Владимир Путин предложилобъявил о повышении ставки налога для физлиц с 13% до 15%. Она будет касаться граждан с годовым заработком более пяти миллионов рублей.

«То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково выглядит несправедливо, если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налогов увеличилась, то станет ясно, что справедливость тут не при чем. Сейчас с учетом нового качества администрирования введения цифр технологий появилась возможность распределить налоговую нагрузку более дифференцированно», - сказал глава государства.

Президент уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов рублей.