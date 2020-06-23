Путин заявил о продлении выплат врачам за работу с коронавирусными больными
Выплаты и доплаты будут освобождаться от налогов.
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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил о продлении выплат врачам, работающим с коронавирусными больными.
«Борьба с эпидемией продолжается. Принято решение продлить выплаты на июль и август. Стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, будут учитываться при расчете отпускных. Специалисты получат повышенные отпускные независимо от того, когда уйдут в отпуск», - сказал президент.
В ходе своего выступления он также заявил о том, что ставку налогов для физлиц с заработком более 5 миллионов рублей в год следует изменить.