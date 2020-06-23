Путин: каждый на своем месте и участке совершил невозможное во время пандемии

Каждый на своем месте совершил невозможное, в рекордные сроки были построены новые корпуса, переоснащены больницы для лечения пациентов с коронавирусом, военные строители возвели 16 инфекционных центров. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Каждый на своем месте совершил невозможное, в том числе - в рекордные сроки строили новые корпуса, переоснащали больницы. Только военные возвел 16 многопрофильных центров. Скоро начнут работать еще пять таких центров», - отметил глава государства.

В середине марта Минобороны по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина приступило к возведению 16 инфекционных центров для больных COVID-19. Их построили в 15 российских регионах.

Меньше чем через полтора месяца были открыты первые восемь медцентров. О постройке оставшихся доложил президенту страны в середине мая министр обороны РФ Сергей Шойгу. Строительство велось очень интенсивно, круглосуточно, в три смены. В работах были задействованы тысячи человек, сотни единиц техники.