«Мы вырвали у эпидемии время»: Путин о том, как Россия выходит из кризисной ситуации

Глава России Владимир Путин обратился к гражданам РФ с напутствием и пожеланиями, как пережить кризисную ситуацию, с которой впервые в жизни столкнулась вся страна и весь мир. Президент Российской Федерации отметил, что современный мир - взаимосвязан, и полностью отгородиться от угрозы невозможно.

«Рано или поздно, но болезнь вошла и в наш дом, внутрь наших границ. Когда это произошло, мы сделали то, что не делали никогда - приняли беспрецедентный шаг. Объявили нерабочие дни. Как показало дальнейшее развитие ситуации - сделали это своевременно. Вырвали у эпидемии время», - заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что сложная ситуация с коронавирусом доказала, что если людям потребуется помощь, ее окажет им вся Россия. Как это было, например, Дагестане. Глава России добавил, что «мы с вами это доказали, эффективно отработав в экстремальных условиях».