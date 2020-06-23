До и после: Путин заявил о разделении времени из-за пандемии
По словам российского лидера, наблюдаемый эффект не зависел ни от каких внешних факторов.
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Во время своего очередного выступления по теме пандемии перед гражданами России, президент страны Владимир Путин отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции разделила время на до и после. По его словам, это эффект, который не зависит ни от каких внешних факторов.
«Эпидемия словно резко разделила время на до и после», - охарактеризовал ситуацию президент.
Перед этим глава государства отметил, как, несмотря ни на что, россияне, благодаря общим усилиям, смогли обеспечить успех в борьбе с коронавирусом. По словам Путина, людей объединило понимание сложности и опасности ситуаици.