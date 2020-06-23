До и после: Путин заявил о разделении времени из-за пандемии

Во время своего очередного выступления по теме пандемии перед гражданами России, президент страны Владимир Путин отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции разделила время на до и после. По его словам, это эффект, который не зависит ни от каких внешних факторов.

«Эпидемия словно резко разделила время на до и после», - охарактеризовал ситуацию президент.

Перед этим глава государства отметил, как, несмотря ни на что, россияне, благодаря общим усилиям, смогли обеспечить успех в борьбе с коронавирусом. По словам Путина, людей объединило понимание сложности и опасности ситуаици.