Ученые выяснили, как восстановить сердце после инфаркта

Ученые-кардиологи из США и Германии открыли ключевой белок, который помогает сердцу регулировать поток кислорода и кровоток, восстанавливая повреждения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Biological Chemistry, белок MANF состоит из мезенцефалических астроцитов нейротрофического фактора. Он способен исправлять поврежденные и реконструировать утерянные белки, выступая в роли белкового регулятора.

«Мы изучаем, как сделать сердце более устойчивым к повреждениям от инфаркта, что улучшит выздоровление пациентов», - говорит руководитель исследования Крис Глембоцки.

Обычно после инфаркта многим пациентам вставляют стенты, чтобы они в будущем открыли заблокированные артерии. Но при таком интенсивном притоке кислорода клетки сердца испытывают шоковое давление и начинают погибать. Белок MANF сводит этот стресс к минимуму. Эксперимент на генетически модифицированных мышах показал, что новый открытый белок уменьшает уровень первоначального окислительного стресса после инфаркта, сопровождающегося разрушительным эффектом переизбытка кислорода. Он выступает в роли так называемого белка-шаперона, который поддерживает другие белки во время стресса.

Исследователи предполагают, что их открытие приведет к созданию белкового препарата, который будет оперативно вводиться внутривенно жертвам сердечного приступа.