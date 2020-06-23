Адвокат Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что актер якобы имеет диагноз «хронический алкоголизм».

Ранее сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова появились в ряде российских СМИ.

«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический алкоголизм, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», - рассказал адвокат в интервью «360».

Ранее Эльман Пашаев рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП. По его словам, актер пил с друзьями водку.

Актер Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения в центре Москвы за рулем внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого позже скончался в реанимации.