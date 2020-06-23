Лавров поблагодарил Китай и Индию за направление военных на парад Победы

Россия признательная Китаю и Индии, направивших своих военных для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Искренне признателен нашим друзьям из Индии и Китая за направление воинских подразделений для участия в параде. Это наглядное подтверждение общей истории, которая связывает наши народы», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства перед началом переговоров с коллегами из Китая и Индии.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проходят 9 Мая, включая прохождение военной техники на Параде Победы, были отменены по всей России. Состоялись только пролет авиации и салюты.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад на Красной площади в Москве, а также в других городах пройдет 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.