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Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти жизнь Сергею Захарову

Валентина Пескова
15:52 23.06.2020
Актер Михаил Ефремов две недели назад совершил серьезное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, приведшее к смерти человека.
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти жизнь Сергею Захарову
© Фото: Артем Пучков, РИА Новости

Защитник актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что очевидцам аварии на Смоленском бульваре, произошедшей по вине артиста, не стоило самостоятельно оказывать помощь пострадавшему Сергею Захарову.

Пашаев напомнил, что после столкновения грузовой автомобиль Lada был сильно деформирован.

«Нельзя было вытаскивать пострадавшего из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи», - сообщил адвокат в комментарии «Пятому каналу».

Напомним, злополучная авария произошла две недели назад, когда Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Находившийся за рулем 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.

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