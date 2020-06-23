Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти жизнь Сергею Захарову

Защитник актера Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что очевидцам аварии на Смоленском бульваре, произошедшей по вине артиста, не стоило самостоятельно оказывать помощь пострадавшему Сергею Захарову.

Пашаев напомнил, что после столкновения грузовой автомобиль Lada был сильно деформирован.

«Нельзя было вытаскивать пострадавшего из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи», - сообщил адвокат в комментарии «Пятому каналу».

Напомним, злополучная авария произошла две недели назад, когда Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Находившийся за рулем 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.