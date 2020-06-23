Ученые описали редкий недуг, из-за которого нельзя видеть цифры

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выявили у 60-летнего американского геолога редкий недуг, из-за которого он не мог видеть некоторые цифры.

Из-за нарушений в работе мозга мужчина потерял способность распознавать цифры от 2 до 9, при этом с цифрами 1 и 0, а также буквами проблем не возникло.

Оказалось, что вызвавший нарушения кортикобазальный синдром у больного протекал необычно. Помимо проблем с памятью и спазмов он вызвал трудности с восприятием цифр.

В ходе экспериментов установили, что мозг американца получал сигналы о цифрах, но не мог осознать их. Ученые считают это доказательством того, что мозг человека способен обрабатывать огромные объемы данных за короткое время даже не осознавая их. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS.

Ранее специалисты из Бейлорского медицинского колледжа в США научили слепых людей «видеть» буквы. Этого эффекта удалось достичь при помощи стимуляции зрительной коры головного мозга.