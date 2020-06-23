Отдых на пляже: на каком черноморском курорте самое теплое море

Из всех курортов российского побережья Черного моря наиболее теплое море в настоящее время в Геленджике. Такие данные предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

На территории курорта Краснодарского края сейчас можно искупаться в воде, температура которой составляет 24 градуса тепла.

Еще более теплым сейчас является другое море – Азовское, у берегов курорта Бердянска. Там значения температуря воды достигают 26 градусов.

«Все-таки повышается температура», - цитирует специалиста ТАСС.

Метеоролог указал, что теплее становится также вода в Феодосии и Ялте, достигнув 22 градусов, а до 23 градусов доходит море в Туапсе, Анапе, Алуште и Евпатории.