Отдых на пляже: на каком черноморском курорте самое теплое море
В Гидрометцентре рассказали, на побережье каких городов и населенных пунктов сейчас комфортнее всего плавать.
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Из всех курортов российского побережья Черного моря наиболее теплое море в настоящее время в Геленджике. Такие данные предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
На территории курорта Краснодарского края сейчас можно искупаться в воде, температура которой составляет 24 градуса тепла.
Еще более теплым сейчас является другое море – Азовское, у берегов курорта Бердянска. Там значения температуря воды достигают 26 градусов.
«Все-таки повышается температура», - цитирует специалиста ТАСС.
Метеоролог указал, что теплее становится также вода в Феодосии и Ялте, достигнув 22 градусов, а до 23 градусов доходит море в Туапсе, Анапе, Алуште и Евпатории.