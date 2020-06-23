Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложит 24 июня цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата», - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что мероприятия продолжатся в Большом Кремлевском дворце торжественным приемом от имени президента России для глав иностранных государств.

Президент вручит госпремии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.