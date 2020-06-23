Поиск источника токсичного бензола в атмосфере МКС завершился неудачей. Американский анализатор воздуха отказал при проведении замеров в российском сегменте.

Ранее NASA сообщило о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами МКС. Это нужно было для поиска источника бензола. Замеры проводились в российском сегменте при помощи прибора для определения качества воздуха AQM-1.

«AQM-1 сделaл двa зaмерa в российском сегменте, после чего в нем срaботaл предохрaнитель. Прибор был возврaщен в aмерикaнский сегмент для aнaлизa, который выявил короткое зaмыкaние внутри AQM-1», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

Из-за отказа прибора экипаж станции восстановил воздухообмен между сегментами двух стран.

В мае в Роскосмосе сообщили об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС. При этом она не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. Источник бензола до сих пор не найден.