Ангелина Вовк рассказала о пережитой клинической смерти

У известной телеведущей Ангелины Вовк не было возможности обзавестись собственными детьми, однако это не мешает ей вести активную жизнь, быть всегда бодрой, жизнерадостной и доброжелательной. А после того, как она стала любимой для всех тетей Линой из программы «Спокойной ночи, малыши», детей у нее теперь - полстраны. К тому же, у Ангелины Михайловны очень много крестников.

Стать самой мамой звезда телевидения не смогла по уважительной причине - неполадки со здоровьем. Во время первого брака с актером Геннадием Чертовым, который продлился с 1966 по 1982 год, у телеведущей произошла внематочная беременность. Состояние было настолько серьезным, что Ангелине Вовк пришлось пережить клиническую смерть, а врачам удалось вернуть ее к жизни буквально с того света.

Когда известную на тот момент еще и актрису срочно госпитализировали в критическом состоянии, хирург принял решение без наркоза делать надрез в области живота.

«За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов», - рассказала она в программе Бориса Корчевникова на канале «Россия 1».

После сложнейшей операции у пациентки началась пневмония. Ей потребовалось переливание крови. Это испытание сейчас она вспоминает, как «чудовищное, которое не пожелаешь никому».

«Была и клиническая смерть: я мучилась очень серьезно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди - коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача...», - так Ангелина Михайловна описала момент возвращения к жизни.

В клинике телезвезде пришлось провести еще несколько месяцев, она выздоровела, но приговор врачей был непрост: детей у нее больше не будет. Во втором браке с чешским художником Индржихом Гецом, работавшим на киностудии «Баррандов», Вовк хотела усыновить ребенка, но этого не удалось.