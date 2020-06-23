Песков рассказал, кто из иностранных лидеров посетит Парад Победы в Москве
Парад Победы в Москве из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня.
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств посетит Парад Победы в Москве 24 июня.
По его словам, в Россию приедут лидеры Белоруссии, Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.
Также Песков отметил, что Парад посетят глава ЕЭК Михаил Мясникович, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
Парад Победы в Москве из-за пандемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня.