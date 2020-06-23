Замглавы МО РФ обсудил с министром обороны Индонезии сотрудничество в оборонной сфере

«Двадцать третьего июня 2020 года состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Индонезии Прабово Субианто. В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в оборонной сфере», - говорится в сообщении.

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