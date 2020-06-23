Замглавы МО РФ обсудил с министром обороны Индонезии сотрудничество в оборонной сфере
Замминистра обороны России Александр Фомин на встрече с министром обороны Индонезии обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и ВТС, сообщает пресс-службе Минобороны РФ.
«Двадцать третьего июня 2020 года состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Индонезии Прабово Субианто. В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в оборонной сфере», - говорится в сообщении.
В сообщении российского военного ведомства отмечено, что министр обороны Индонезии будет присутствовать в качестве почетного гостя в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.