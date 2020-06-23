Небесный дозор: в России создали лучшую рентгеновскую карту Вселенной
Обсерватория «Спектр-РГ», разработанная в НПО имени Лавочкина, оснащена двумя новейшими рентгеновскими телескопами российского (ART-XC) и немецкого (eROSITA) производства.
© Фото: Jeremy Sanders, Hermann Brunner, eSASS (MPE); Eugene Churazov, Marat Gilfanov (IKI)
Российская космическая обсерватория «Спектр-РГ», созданная при поддержке немецких специалистов, построила лучшую в мире рентгеновскую карту неба.
На карту нанесен Млечный Путь, отмечены более миллиона источников. За полгода работы обсерватории удалось в два раза превзойти результат предыдущих 60 лет рентгеновских наблюдений за космосом.
Снимки карты опубликованы на сайте Института космических исследований РАН.
Обсерватория «Спектр-РГ», разработанная в НПО имени Лавочкина, оснащена двумя новейшими рентгеновскими телескопами российского (ART-XC) и немецкого (eROSITA) производства.