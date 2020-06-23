Автомобиль загорелся в одном из тоннелей Москвы: видео
Машина загорелась в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова, на месте работают оперативные службы.
© Видео: irina_iris1902, Instagram © Фото: Департамент транспорта Москвы
В Северо-Западном тоннеле Москвы на проспекте Маршала Жукова произошло возгорание легкового автомобиля. Из-за пожара движение по тоннелю в сторону центра пришлось полностью перекрыть.
«Движение в область без затруднений», - сообщается в Twitter ЦОДД.
На месте работают оперативные службы. Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет.