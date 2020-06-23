Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года упала до исторического минимума, составив 7,4%. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке уже 7,4%», - отметила Набиуллина.

Она добавила, что треть ипотечных кредитов также выдана по льготной ставке в 6,5%.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года число выдаваемых россиянам ипотечных кредитов снизилось на 33%. Выдача ипотеки сократилась по всей стране.