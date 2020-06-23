«Это странно»: профессор о наличии антител к коронавирусу у новорожденных
Специалист предположил, что антитела дети могли получить только через плаценту от матерей.
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Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев назвал странной информацию о рождении детей с антителами к коронавирусу.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что некоторые младенцы, рожденные от зараженных COVID-19 матерей, имеют антитела к вирусу.
«Это странно, потому что у новорожденных детей не сформирован иммунитет, вот в чем дело. Непонятно, каким образом дети могли получить антитела», - отметил Зуев в беседе со «Звездой».
Он предположил, что антитела дети могли получить только через плаценту от матерей.
«Кроме как через плаценту, другим путем мама плоду передать ничего не может. Это очень любопытно», - считает эксперт.
Зуев отметил, что у таких детей, получивших антитела к коронавирусу, будет полный иммунитет к заражению.