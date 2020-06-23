«Это странно»: профессор о наличии антител к коронавирусу у новорожденных

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев назвал странной информацию о рождении детей с антителами к коронавирусу.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что некоторые младенцы, рожденные от зараженных COVID-19 матерей, имеют антитела к вирусу.

«Это странно, потому что у новорожденных детей не сформирован иммунитет, вот в чем дело. Непонятно, каким образом дети могли получить антитела», - отметил Зуев в беседе со «Звездой».

Он предположил, что антитела дети могли получить только через плаценту от матерей.

«Кроме как через плаценту, другим путем мама плоду передать ничего не может. Это очень любопытно», - считает эксперт.

Зуев отметил, что у таких детей, получивших антитела к коронавирусу, будет полный иммунитет к заражению.