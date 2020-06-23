Врачи заявили о «перевороте сознания» из-за коронавируса

Врачи, работавшие в «красной» зоне, отметили, что коронавирус перевернул все представления медиков об эпидемиологии, об инфекционных болезнях.

«Выяснилось, что препараты, которые мы использовали сначала, были неправильными. И наоборот — на запрещенных сначала препаратах мы и выезжали», - объяснил доцент кафедры факультетской терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Антон Родионов на онлайн-конференции.

По его словам, с каждым днем врачебное сообщество понимало, что в развитии неблагоприятных осложнений коронавируса большую роль играют тромбозы. Также он спрогнозировал, каких опасных болезней стоит ждать в ближайшие месяцы, какой «новый вызов» готовит COVID-19.

«Коронавирус спустя некоторое время может вызывать миокардит — воспаление сердечной мышцы», - отметил он.

В зоне риска снова окажутся пожилые люди, дети, и те, кто имеет кардиологические проблемы. По мнению Родионова, последствия COVID-19 в виде вирусно-аутоиммунных миокардитов будут ближе к осени.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопккинса, заражено более девяти миллионов человек в 188 странах.