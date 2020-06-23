Курс на прежнюю жизнь мегаполиса: Москва перешла к третьему этапу снятия ограничений

Власти Москвы приступили к новому этапу отмены карантинных мер. С 23 июня в столице возобновляют работы бассейны и фитнес-клубы, детские сады, кафе и рестораны, жителям разрешат отдыхать на парковых скамейках. Также открылась и речная пассажирская навигация, теперь полюбоваться красотами столицы можно и с воды, как и в прежние времена. Но, пассажиров пока немного, в числе первых посетителей - съемочная группа «Звезды».

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил, что эпидемиологическая ситуация позволяет приступить к третьему этапу снятия ограничений. К обычному режиму работы вернулись и учреждения соцзащиты, туристические фирмы. Молодожены теперь могут зарегистрировать брак в торжественной обстановке.

Ранее были открыты парикмахерские, салоны красоты и торговые центры. Пока запрет сохраняется на организацию экскурсий и работу кинотеатров, ведь там сложно соблюдать социальную дистанцию. Но, даже с возвращением обычной жизни для жителей Москвы она уже никогда не будет прежней. В новых реалиях приходится соблюдать масочный и перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и местах массового скопления людей. Ведь COVID-19 еще не удалось победить полностью, новые случаи заболевания регистрируются каждый день, но наблюдается и положительная динамика: все большее количество пациентов выписываются из больниц и в целом заболеваемость идет на спад.