В Вашингтоне попытались снести памятник седьмому президенту США Джексону

В столице США Вашингтоне повышается градус напряжения вокруг войны с памятниками. На этот раз на пути протестующих стал монумент в честь седьмого американского президента Эндрю Джексона. Его едва не снесли. Предлог все тот же - война с расизмом.

Акция прошла прямо под окнами Белого дома. Монумент изрисовали, а затем на него набросили веревки и попытались повалить на землю. Полиция едва отстояла памятник. Пришлось применить слезоточивый газ. Затем протестующие хотели штурмом взять Белый дом, но у входа их встретила охрана.

Президент Эндрю Джексон изображен на американских двадцатидолларовых банкнотах. Он один из основателей Демократической партии, человек, который подписал закон о выселении индейцев, фактически узаконивший этнические чистки коренного населения в США в XIX веке.

На попытку снести памятник уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что за осквернение исторических объектов грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Нью-Йорке приняли решение демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории. Решение связано с протестами против расизма.