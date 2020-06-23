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Национальное достояние: генерал-полковник Шаманов оценил уникальный памятник в парке «Патриот»

Егор Левин
13:55 23.06.2020
Герой России заявил, что работа с памятниками и патриотическими парками заложит в молодежи правильные ценности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Герой России, глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов прокомментировал в студии программы «Между тем» на «Звезде» один из элементов мемориального комплекса «Дорога памяти» в подмосковном Алабино - ряды гильз времен Великой Отечественной войны, собранные по всему миру и выставленные на обозрение посетителей. Шаманов назвал идею такого памятника замечательной.

«Вообще, лозунг “Никто не забыт, ничто не забыто” - это наш традиционный лозунг. Поэтому памятники еще советского периода, они во многом обветшали, требуют реставрации, ремонта, но теперь развернулось широкое движение по строительству новых памятников», - заявил генерал-полковник.

Как отметил Шаманов, подобные инициативы наряду со строительством патриотических парков, схожих с «Патриотом», помогут подрастающему поколению приблизиться к национальному достоянию.

Ранее музейный комплекс в Алабино осмотрел президент России Владимир Путин. В День памяти и скорби глава государства прибыл в Кубинку, чтобы лично ознакомиться с виртуальным архивом данных советских воинов и уникальными экспонатами музея.

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