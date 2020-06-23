Реставратор мебели случайно уничтожил копию картины «Непорочное зачатие»

Как выяснилось, работу поручили человеку, который до этого реставрировал лишь антикварную мебель. Испанские искусствоведы потребовали от властей ужесточить законы в сфере реставрации, для того чтобы произведения искусства не попадали к непрофессионалам.

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