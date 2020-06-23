Реставратор мебели случайно уничтожил копию картины «Непорочное зачатие»
Хозяин полотна, частный коллекционер, заплатил за работу 1 200 евро.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: reviewwales, twitter
В Испании некомпетентный реставратор испортил ценную копию знаменитой картины Мурильо «Непорочное зачатие».
Хозяин полотна, частный коллекционер, заплатил за работу 1 200 евро. Однако в итоге лицо Девы Марии на репродукции XVII века изменилось до неузнаваемости. Шедевр барокко испорчен безвозвратно.
Как выяснилось, работу поручили человеку, который до этого реставрировал лишь антикварную мебель. Испанские искусствоведы потребовали от властей ужесточить законы в сфере реставрации, для того чтобы произведения искусства не попадали к непрофессионалам.