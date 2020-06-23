Песков: замечание о неаутентичности цитаты в статье Путина неверное

В статье президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне используется прямое цитирование документов из архива, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, является прямым цитированием документов из архивов», - прокомментировал он.

Также Песков назвал главную ценность статьи Путина.

«Это не просто рассуждения, не просто попытка дать оценку, это передача непосредственно информации, которая указана и хранится в архивных материалах, в первоисточниках», - добавил он.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что большую часть работы президент проделал самостоятельно - он лично знакомился с документами, которые передавались ему из архивов.

Полный текст статьи Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» на русском языке был опубликован на сайте Кремля 19 июня. Первоначально материал был размещен в американском журнале National Interest. В статье российский президент рассуждает о предпосылках войны, оценивает последствия этого трагического периода прошлого, призывает извлечь из него уроки. Упоминает глава государства и о попытках некоторых европейских политиков скрыть неприятные для них страницы истории.