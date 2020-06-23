Диетолог рассказала о вреде продуктов с антибиотиками и хлором

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала «Звезде» о степени вреда продуктов питания, содержащих антибиотики и хлор.

Роскачество провело исследование куриного филе 15 торговых марок и обнаружило в некоторых продуктах наличие следов хлора и антибиотиков.

«Что касается антибиотиков, это проблема большая и глобальная, поскольку антибиотики стали чаще попадаться в продуктах питания», - отметила Круглова.

По ее словам, они нарушают микрофлору кишечника, убивают не только патогенные бактерии, но и полезные. Они отвечают за многие процессы, в том числе и за регуляцию аппетита и голода, за синтез витаминов.

«Что касается хлора, то здесь есть риск заболеваний пищеварительного тракта и риск возникновения онкологических проблем при частом употреблении продуктов с избыточным содержанием хлора», - подчеркнула специалист.

Чтобы избежать употребления таких продуктов, Круглова посоветовала отдавать предпочтение проверенным торговым маркам, а также обращать внимание на результаты независимых исследований.