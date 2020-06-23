Названы укрепляющие иммунитет продукты

Нутрициолог Алена Степанова назвала продукты, которые укрепляют иммунитет, а также рассказала, как можно ввести их в рацион.

«Имбирь - это укрепляющее иммунитет средство. Имбирь можно добавлять в еду, натерев свежий корень на терке. Он отлично улучшает пищеварение. В чесноке содержится большое количество серы, которая помогает уничтожать различные вирусы и бактерии», - перечислила она.

Также своими укрепляющими иммунитет свойствами может похвастаться куркума. Она помогает при простуде и подавляет воспалительные процессы.

«Можно ее употреблять в качестве напитка куркума латте - молоко с чайной ложкой специи. Она поможет улучшить цвет кожи лица», - пояснила нутрициолог.

Также иммунитет и настроение повышает корица, кориандр положительно действует на пищеварение.

«Чтобы разобраться, что поможет вашему иммунитету, ищите продукты, богатые витамином С, магнием, цинком и витамином D», - заключила Степанова.

По ее словам, гарантировать высокий иммунитет можно, не только включив в рацион данные продукты, но и при соблюдении здорового образа жизни и полноценного питания. Комплексный подход в укреплении иммунитета разделяют и другие специалисты - многие советуют заниматься физическими нагрузками, избавляться от лишнего веса и не делать окружающую обстановку стерильной, чтобы организм научился справляться с бактериями.