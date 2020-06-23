Пожар, окутавший дымом целый квартал Санкт-Петербурга, попал на видео
Огромный взмывающий в воздух столб дыма видно даже с верхних этажей высотных зданий.
© Видео: Александр Хафизов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Вконтакте © Фото: london_park, Вконтакте
В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Просвещения и Кустодиева произошел пожар. Пламя охватило заведение общественного питания, из павильона которого повалил густой серый дым.
Пользователи в социальных сетях выложили снятые ими фотографии и видео инцидента, на которых видно, как огромный столб дыма поднимается намного выше небольшого здания, хорошо просматриваясь даже с высотных домов.
Некоторые комментаторы отметили, что вблизи места возгорания доносится очень сильный характерный запах. Также жители Северной столицы отметили, что следы пожара распространились «на весь квартал» города.