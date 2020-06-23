В Кремле прокомментировали вступление в силу поправок в Конституцию и досрочные думские выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взаимосвязь вступления в силу поправок в Конституцию России и досрочных думских выборов. Как он заявил, одно не влечет за собой другое.

«Нет, насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения на ответственные должности», - сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о возможности досрочных выборов в парламент или смены кадров в Конституционном и Верховном судах и Генеральной прокуратуре.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова попросила глав региональных избиркомов еще раз проверить готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Она отметила особую необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности.