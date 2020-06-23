Песков: некоторые зарубежные лидеры не приедут в Москву из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москву на Парад Победы не приедут некоторые зарубежные лидеры из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Ряд зарубежных лидеров не приедут в Москву прежде всего из-за ограничений в связи с COVID-19, Кремль относится к этому с пониманием», - отметил Песков.

По его словам, на Парад Победы прибудут лидеры Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии.

В этом году Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с COVID-19. В этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей.