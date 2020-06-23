Владимир Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам
По словам Пескова, в обращении будут затронуты темы текущей обстановки в стране, предварительных итогов борьбы с пандемией COVID-19, экономической ситуации и в целом жизни россиян.
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Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к россиянам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ориентировочно в 15.00 президент обратится к гражданам», - отметил пресс-секретарь.
По словам Пескова, в обращении будут затронуты темы текущей обстановки в стране, предварительных итогов борьбы с пандемией COVID-19, экономической ситуации и в целом жизни россиян.