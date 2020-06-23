МО РФ: опытная вакцина против COVID-19 введена еще 20 добровольцам

Сегодня, 23 июня, в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, вакцинирована вторая группа добровольцев в составе 20 человек. Участники эксперимента получат препарат в бустерном варианте – через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины.

«По результатам первичного осмотра и опроса добровольцев после введения вакцины, состояние их здоровья нормальное. Серьезных негативных реакций или нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено», - сказано в сообщении ведомства.

После вакцинации добровольцы продолжат находиться под непрерывным динамическим наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко. Их анализы будут изучаться на предмет интенсивности гуморального иммунного ответа.

Для проведения клинических исследований вакцины привлечены наиболее опытные специалисты госпиталя имени Бурденко, ранее уже неоднократно принимавшие участие в клинических испытаниях лекарственных препаратов, в том числе вакцин.

По результатам обследования первой группы добровольцев, получивших вакцину 18 июня, первичные данные о безопасности и переносимости вакцины позволили продолжить клинические испытания.

Испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции CoViD-19, проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.