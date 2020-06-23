Памфилова попросила проверить готовность к проведению голосования по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила глав региональных избиркомов еще раз проверить готовность к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Прошу всех председателей региональных комиссий в каждой территориальной участковой комиссии еще раз обратить внимание, чтобы соблюдали дистанцию между собой санитарную, чтобы все меры по санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдались, чтобы берегли себя и берегли наших потенциальных участников голосования», - сказала она на заседании Центризбиркома.

Также она предложила помощь тем, кто не успел «закрыть слабые места».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. С 25 июня официально стартует электронное голосование. К настоящему моменту на участие в дистанционном голосовании только от москвичей получено более полумиллиона заявок.

Участки для голосования будут открыты в течение недели. Если человек не сможет прийти, например он находится на карантине, члены избирательной комиссии придут к нему на дом. Каждому участнику голосования будет измеряться температура, а также будут выданы гигиеническая маска, перчатки и ручка, запакованные в индивидуальный пакет. Вход и выход с участков будет разграничен, чтобы люди меньше контактировали друг с другом.