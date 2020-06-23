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В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей

Кирилл Васин
12:10 23.06.2020
Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, средняя зарплата увеличится с 47 531 рубля в 2020 году до 57 675 рублей в 2023-м.
В России средняя зарплата может вырасти на 10 тысяч рублей
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

В правительстве РФ спрогнозировали рост средней зарплаты россиян на 10 тысяч рублей к 2023 году.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, средняя зарплата увеличится с 47 531 рубля в 2020 году до 57 675 рублей в 2023-м.

По данным РИА Новости, которые ознакомились с текстом прогноза, при его составлении учли, к примеру, номинальную начисленную среднемесячную зарплату на одного сотрудника. Ожидается, что она ежегодно будет расти на несколько тысяч рублей.

Проект, получив подпись замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, был направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее Владимир Жириновский выступил за увеличение минимальной месячной заработной платы граждан России до 30 тысяч рублей. При этом, по его мнению, максимальная зарплата не должна быть выше 500 тысяч рублей.

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